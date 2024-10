Lanazione.it - Gatto ferito da un colpo di carabina. I proprietari sporgono denuncia

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Loro Ciuffenna (Arezzo), 25 ottobre 2024 – Unpreso di mira, senza particolari ragioni, colpito probabilmente con unaad aria compressa negli scorsi giorni davanti a casa sua. Oscar, questo il suo nome, grazie all’amore della sua famiglia e alla cure dei veterinari sta lottando per rimettersi in sesto ma ciò non toglie che si resta basiti davanti a episodi così cruenti, perpetrati ai danni di un povero micio indifeso la cui unica colpa, se così la si vuol definire, è quella di donare esclusivamente affetto al prossimo in ogni momento della giornata.