Fuoriuscita dal tombino in centro: la puzza come biglietto da visita (Di venerdì 25 ottobre 2024) BRINDISI - "Vi invio qualche foto, per segnalare questo disagio e sperare che si intervenga presto, e poi fuggo: la puzza è insopportabile". Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 25 ottobre 2024, un nostro lettore ci segnala melma e liquami fuoriusciti da un tombino in una zona da cartolina di Brindisireport.it - Fuoriuscita dal tombino in centro: la puzza come biglietto da visita Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) BRINDISI - "Vi invio qualche foto, per segnalare questo disagio e sperare che si intervenga presto, e poi fuggo: laè insopportabile". Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 25 ottobre 2024, un nostro lettore ci segnala melma e liquami fuoriusciti da unin una zona da cartolina di

Puzza - zanzare e scarafaggi per la fuoriuscita di letame dai pozzetti - Sos per i lavori da completare - Puzza, zanzare e scarafaggi per la fuoriuscita di letame dai pozzetti in via San Salvatore-Palmara. E' quanto segnala una lettrice che ha già scritto anche al Comune per segnalare "dei lavori non completati dall'Amam o altra ditta comunale che io ... (Messinatoday.it)