Ilfattoquotidiano.it - “Francesco Totti ha dimenticato Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma è Marialuisa Jacobelli”. La reazione di Ilary Blasi: “Ma’ hai sentito?”

(Di venerdì 25 ottobre 2024), per riprendere la serie tv cult targata Netflix di, è “unico”. È bizzarro pensare che il classico gossip da copertina da leggere sotto l’ombrellone durante l’estate sia approdato in una stagione bagnata e fredda. Eppure,, non ha mezze stagioni. L’ex Capitano della Roma avrebbe ormaiper una. La giornalista sportiva, figlia del noto giornalista Xavier, è stata avvistata entrare in compagnia dinello stesso hotel uscendone dopo un’ora e mezza. Gli scatti dell’avvistamento, pubblicati da Gente, sono stati corredati da una conferma della stessa. La giornalista che ha firmato lo scoop, Maria Elena Barnabi, ha così raccontato di aver raggiunto telefonicamenteper ulteriori informazioni. Dopo qualche tentennamento, la conferma.