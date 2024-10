Formazioni ufficiali Torino-Como, Serie A 2024/2025 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali della sfida tra Torino e Como, valida per la nona giornata di Serie A 2024/2025. Si incontrano due delle squadre più divertenti del campionato. I granata di Vanoli, falcidiati dagli infortuni, arrivano al fischio d’inizio con tre sconfitte per 3-2 sul groppone. La squadra di Fabregas dal pareggio interno contro il Parma. Calcio d’inizio in programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Direzione gara affidata ad Ayroldi. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. LE Formazioni ufficiali Torino: in attesa Como: in attesa Formazioni ufficiali Torino-Como, Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ledella sfida tra, valida per la nona giornata di. Si incontrano due delle squadre più divertenti del campionato. I granata di Vanoli, falcidiati dagli infortuni, arrivano al fischio d’inizio con tre sconfitte per 3-2 sul groppone. La squadra di Fabregas dal pareggio interno contro il Parma. Calcio d’inizio in programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande. Direzione gara affidata ad Ayroldi. Ecco le sceltedei due allenatori. LE: in attesa: in attesaSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ternana-Rimini - le formazioni UFFICIALI della gara - Le formazioni di Ternana-Rimini scendono in campo nell’anticipo dell’undicesima giornata di campionato. I rossoverdi arrivano alla sfida con tutti gli effettivi a disposizione, tranne l’infortunato Samuele Damiani impegnato nel percorso di ... (Ternitoday.it)

Ternana-Rimini - le formazioni UFFICIALI della gara - Le formazioni di Ternana-Rimini scendono in campo nell’anticipo dell’undicesima giornata di campionato. I rossoverdi arrivano alla sfida con tutti gli effettivi a disposizione, tranne l’infortunato Samuele Damiani impegnato nel percorso di ... (Today.it)

Silkeborg-Aalborg BK (venerdì 25 ottobre 2024 ore 19 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Il Silkeborg non vince in campionato da sei partite ma avendone perse solo una con Kent Nielsen che può certamente essere contento dei sui venti punti in classifica, così come probabilmente lo sono i tifosi del neopromosso Aalborg BK, i cui tredici ... (Infobetting.com)

Udinese-Cagliari (venerdì 25 ottobre 2024 ore 18 : 30) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Tra Udinese e Cagliari nelle ultime stagioni è sempre stata una sfida salvezza ma la partenza lanciata dei friulani potrebbe lasciare intendere che questa gara metta in palio punti preziosi per la parte bassa della classifica soprattutto per i ... (Infobetting.com)