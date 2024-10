Thesocialpost.it - Flavia Mello, l’assassino confessa: “Perché l’ho uccisa”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un brutale omicidio seguito ora da una completa confessione. Kristian Emanuele Nanetti, 34 anni, ha ammesso di aver uccisoAgonigi, una donna brasiliana di 55 anni, nel contesto di una lite scoppiata per una questione di soldi. Secondo quanto raccontato dallo stesso Nanetti, il loro primo contatto era avvenuto tramite un sito di incontri, ma l’incontro si è trasformato rapidamente in tragedia. La Dinamica dei Fattiaveva trascorso la serata dell’11 ottobre alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese. Verso l’1.30 di sabato 12 ottobre, si era allontanata dicendo a un’amica che doveva incontrare una persona. Quella persona era Nanetti, che l’ha condotta in un appartamento abbandonato in Valdera, dove viveva da circa un mese. Una volta nell’appartamento, la discussione tra i due è degenerata.