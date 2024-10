361magazine.com - Femminicidio a Parma. Il marito è irreperibile

(Di venerdì 25 ottobre 2024) É accaduto nel quartiere di Strada Santa Lucia a Medesano, nel Parmense. La donna è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco Un altroè avvenuto nel Parmense. Una donna italiana di 62anni è stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Ilrisultae sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri. Il delitto è avvenuto nella tarda mattinata di ieri. La donna, un’infermiera, viveva nel quartiere di Strada Santa Lucia a Medesano, nel Parmense, dove è stata ritrovata priva di vita. Sul posto, ieri in mattinata, erano intervenuti i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salsomaggiore. Leggi anche–> Strage di Paderno, conferito l’incarico per la perizia psichiatrica sul 17enne Quello che si è consumato ieri è il secondoavvenuto nel Parmense quest’anno.