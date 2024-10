Ex infermiera uccisa a Medesano: rintracciato e interrogato il marito che si era reso irreperibile (Di venerdì 25 ottobre 2024) Femminicidio a Medesano, in provincia di Parma, dove un’ex infermiera è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa. A dare l’allarme è stato un nipote. Il marito Giovanni Vascelli, pensionato di 65 anni, si era reso irreperibile dopo il ritrovamento del corpo ma è stato rintracciato a Orbetello (Grosseto) e interrogato dai Carabinieri. La vittima è Marina Cavalieri, classe 1962 e da poco in pensione dopo aver lavorato all’ospedale maggiore di Parma. La coppia non aveva figli ed era molto conosciuta a Sant’Andrea Bagni, frazione di Medesano, dove risiedeva. Trovata in casa una carabina di piccolo calibro In una perquisizione in casa, le autorità hanno trovato una carabina di piccolo calibro regolarmente denunciata. Potrebbe essere l’arma utilizzata per commettere l’omicidio. La morte della donna risalirebbe ad alcuni giorni prima del ritrovamento. Lettera43.it - Ex infermiera uccisa a Medesano: rintracciato e interrogato il marito che si era reso irreperibile Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Femminicidio a, in provincia di Parma, dove un’exè statacon un colpo di pistola alla testa. A dare l’allarme è stato un nipote. IlGiovanni Vascelli, pensionato di 65 anni, si eradopo il ritrovamento del corpo ma è statoa Orbetello (Grosseto) edai Carabinieri. La vittima è Marina Cavalieri, classe 1962 e da poco in pensione dopo aver lavorato all’ospedale maggiore di Parma. La coppia non aveva figli ed era molto conosciuta a Sant’Andrea Bagni, frazione di, dove risiedeva. Trovata in casa una carabina di piccolo calibro In una perquisizione in casa, le autorità hanno trovato una carabina di piccolo calibro regolarmente denunciata. Potrebbe essere l’arma utilizzata per commettere l’omicidio. La morte della donna risalirebbe ad alcuni giorni prima del ritrovamento.

