Ilrestodelcarlino.it - Esposto di FdI sull’alluvione a Bologna. Lepore: “Non ci facciamo intimidire”

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Unalla Procura diper accertare ipotesi di reato in merito alle presunte carenze in termini di prevenzione e gestione degli eventi alluvionali. A firmarlo sono tutti i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia e la capogruppo di Fratelli d'Italia nell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Marta Evangelisti. Il reato ipotizzato è quello di omissione di atti di ufficio. Il nuovosi aggiunge così a quello presentato da Giovanni Favia, ex 5Stelle, relativo all’esondazione del Ravone in via Riva di Reno.