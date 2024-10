Esordisce alla regia Luisa Ranieri fa il tifo e Claudia Pandolfi lancia un messaggio contro il bullismo | nono red carpet del Festival del Cinema di Roma

Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Luca Zingaretti debutta come regista aldeldiLuca Zingaretti è stato al centro della scena nelgiorno deldeldi, segnando un traguardo significativo debuttando come regista. Zingaretti, un volto noto sullo schermo, ha diretto il suo primo lungometraggio, La casa degli spiriti, un progetto che aspirava a realizzare da anni. Una storia di paternità e connessione Il film vede Gianmarco Franchini, un giovane e talentuoso attore, nel ruolo principale. Interpreta un padre che affronta le complessità del tumulto interiore del figlio. In una storia che riflette temi emotivi profondi, la risposta principale del padre è semplicemente “esserci” per il figlio, sempre presente, anche se non completamente in grado di alleviare le sue lotte.