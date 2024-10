Ilfattoquotidiano.it - E’ morto all’improvviso il giornalista Paolo Griseri, grande esperto di industria e lavoro. Aveva 67 anni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Èimprovvisamente, colpito da infarto, il. Nato a Torino nel 1956,67. Firma storica del giornalismo economico, tra i massimi esperti della galassia Fiat prima e Stellantis poi. Lascia la moglie Stefania e il figlio Gabriele.iniziato la sua lunga carriera dia il Manifesto, poi come inviato di Repubblica e della Stampa, di cui è stato anche vicedirettore. Ha seguito Sergio Marchionne dal 2004 alla scomparsa nel 2018. Con La Stampa collaborava ancora e, negli ultimi mesi,raccontato la storia della Fiat, in un lungo viaggio a puntate fino alla nascita di Stellantis. Ha scritto molti libri dedicati al mondo dell’auto e alla politica: con Massimo Novelli e Marco Travaglio Il processo, mentre con Sergio Chiamparino ha pubblicato per Einaudi La sfida. Oltre il Pd per tornare a vincere. Anche al Nord.