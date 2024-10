Di nuovo allerta arancione. Chiuse ciclabili (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nuova allerta arancione dichiarata dal Cfr Toscana fino alla mezzanotte di oggi per rischio idrogeologico idraulico (reticolo minore). Previste piogge diffuse e forti temporali. Per motivi precauzionali a Prato è stata disposta la chiusura dei tratti delle piste ciclabili cittadine a livello di sponda. L’allerta è stata dichiarata ieri per un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Tenendo anche conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Sala operativa della protezione civile regionale ha confermato il codice arancione fino alla mazzonotte di oggi sulle zone occidentali della Toscana, con estensione al Valdarno inferiore, e alle aree di Serchio e Bisenzio e Ombrone pistoiese. Codice giallo per il resto della regione. Lanazione.it - Di nuovo allerta arancione. Chiuse ciclabili Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nuovadichiarata dal Cfr Toscana fino alla mezzanotte di oggi per rischio idrogeologico idraulico (reticolo minore). Previste piogge diffuse e forti temporali. Per motivi precauzionali a Prato è stata disposta la chiusura dei tratti delle pistecittadine a livello di sponda. L’è stata dichiarata ieri per unpeggioramento delle condizioni meteorologiche. Tenendo anche conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Sala operativa della protezione civile regionale ha confermato il codicefino alla mazzonotte di oggi sulle zone occidentali della Toscana, con estensione al Valdarno inferiore, e alle aree di Serchio e Bisenzio e Ombrone pistoiese. Codice giallo per il resto della regione.

