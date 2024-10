Ilrestodelcarlino.it - "Dalle nuove divise alle telecamere, investimento in sicurezza"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È durata circa un’ora la prima visita del prefetto Massimo Marchesiello alla caserma di via Tassoni, avvenuta ieri. Ad accoglierlo l’assessore allaNicola Lodi, il comandante Claudio Rimondi, la vice comandante Monica Montanari e il personale del Corpo Terre Estensi. È stata un’occasione per mostrare la nuova sede del Comando, le dotazioni del Corpo e tutti gli investimenti realizzati durante la giunta Fabbri, tra cui l’ultimo ottenuto con i fondi Pnrr-Pinqua che vedrà la riqualificazione del primo piano della caserma e la realizzazione di una nuova sala riunioni con servizi collegati, in cui ci sarà ampio spazio per la formazione degli agenti.