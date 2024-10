Thesocialpost.it - Cruciani sconvolge tutti a Diritto e Rovescio: “Vanno identificati, condannati e puniti”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nella puntata di giovedì 24 ottobre di Dritto e, condotto da Paolo Del Debbio, si è discusso di un tema caldo: la recente decisione dei giudici di riportare in Italia i migranti che erano stati trasferiti in Albania. Una delle magistrate coinvolte, Silvia Albano, ha ricevuto minacce di morte per le sue scelte, portandola a presentare una denuncia alla Procura di Roma. La Difesa dei Giudici In studio, il dibattito ha visto la partecipazione dello speaker di Radio 24, Giuseppe, che ha sorpreso il pubblico difendendo i giudici nonostante le implicazioni politiche della sentenza anti-Albania.ha dichiarato: “Sono una vergogna le minacce che sono arrivate a questa giudice, penso che siamod’accordo su questo. Chiunque minacci la vita di chiunque, in particolare di un magistrato, deve essere identificato, condannato e punito”.