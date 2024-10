“Creiamo un futuro di uguaglianza”: Festival Oxfam al via, anche Don Ciotti a Firenze (Di venerdì 25 ottobre 2024) Firenze, 25 ottobre 2024 – Una platea piena e tanti anche in piedi per ascoltare i primi ospiti del Festival di Oxfam che questa mattina è iniziato all'Istituto degli Innocenti a Firenze, con il "keynote speech" di Clara Mattei, l'economista che fa sua la battaglia all'economia di profitto e spinge per una economia sociale. Due giorni di panel, talk e dibattiti sulle disuguaglianze e su un futuro più sostenibile, per la ricerca di un modello economico nuovo, più sostenibile e più orizzontale. Questa terza edizione della rassegna fiorentina ha come titolo "Creiamo un futuro di uguaglianza" e continua fino a domani sera. Stamattina, intanto, hanno preso la parola anche don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera, Anna Fasano, direttrice di Banca Etica e il presidente della Toscana Eugenio Giani. Lanazione.it - “Creiamo un futuro di uguaglianza”: Festival Oxfam al via, anche Don Ciotti a Firenze Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Una platea piena e tantiin piedi per ascoltare i primi ospiti deldiche questa mattina è iniziato all'Istituto degli Innocenti a, con il "keynote speech" di Clara Mattei, l'economista che fa sua la battaglia all'economia di profitto e spinge per una economia sociale. Due giorni di panel, talk e dibattiti sulle disuguaglianze e su unpiù sostenibile, per la ricerca di un modello economico nuovo, più sostenibile e più orizzontale. Questa terza edizione della rassegna fiorentina ha come titolo "undi" e continua fino a domani sera. Stamattina, intanto, hanno preso la paroladon Luigi, fondatore e presidente di Libera, Anna Fasano, direttrice di Banca Etica e il presidente della Toscana Eugenio Giani.

