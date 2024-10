Quifinanza.it - Concordato preventivo biennale, scontro in politica e controlli a tappeto

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La richiesta di una proroga per ilha scatenato un confronto acceso nella sala stampa della Camera, dove sindacati e politici hanno discusso la possibilità di estendere i tempi per aderire a questo strumento fiscale. Nonostante l’accordo quasi unanime tra maggioranza e opposizione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è mostrato fermo nel suo rifiuto. Ilè un accordo fiscale che consente a lavoratori autonomi e imprese di definire in anticipo le tasse da pagare, offrendo in cambio una riduzione deifiscali. L’adesione è riservata a chi applica gli Indicatori Sintetici di Affidabilità (Isa), mentre ne sono esclusi coloro che operano con regimi forfettari.