Bergamonews.it - Commercio, dal 2005 in provincia di Bergamo sono scomparsi quasi 2.600 negozi di vicinato

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Come cambiano i territori e come si è evoluto ilnegli ultimi vent’anni? Regione Lombardia ha pubblicato i dati dell’Osservatorio Regionale delOttobre 2024 (Dati al 30 giugno 2024), in cui viene fatto un raffronto tra ile il 2024 prendendo in considerazione gli esercizi di, le medie e le grandi strutture di vendita. Considerando a livello regionale la superficie è come se fossero sparite botteghe e piccole attività per una dimensione di oltre cento campi da calcio. Per quanto riguarda la nostrasispente dal2600 insegne di prossimità. Il trend deidiè in continua discesa. Dai 12.566delal 30 settembre 2024diventati 9.968 (-2.598). Nell’arco dei vent’anni crescono nel 2006 (12.940) e nel 2007 (12.968), per poi diminuire per circa 1000 unità tra il 2008 e il 2009 (11.920).