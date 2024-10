Quotidiano.net - Come prepararsi al ritorno dell’ora solare: i consigli per dormire bene

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre ritorna l’ora. Intorno alle 3 di notte, infatti, bisognerà spostare le lancette indietro di un’ora, ripartendo quindi dalle 2. Fino alle ultime tre settimane di marzo 2025, quando rientrerà in vigore l’ora legale, il giorno arriverà con un’ora di anticipo, mentre la sera farà buio inevitabilmente prima. Negli ultimi anni, il cambioè al centro di un dibattito europeo per ciò che riguarda una sua abolizione: i paesi del Nord Europa sarebbero orientati a mantenere l’oraper tutto l’anno, mentre per quelli del Sud la tendenza sarebbe quella di tenere sempre attiva l’ora legale.