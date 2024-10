Bologna-Milan, un tifoso filma la situazione fuori dallo stadio e… | VIDEO (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna-Milan è stata rinviata, ma un tifoso ha documentato la situazione all'esterno del Dall'Ara a poche ore dalla sfida in questo VIDEO Bologna-Milan è stata rinviata a data da destinarsi, ma un tifoso ha documentato la situazione all'esterno dello stadio Dall'Ara a poche ore dalla sfida in questo VIDEO e, come si può vedere, la viabilità non è affatto compromessa. La situazione appare tranquilla. Giocare la partita a porte chiuse sarebbe stato totalmente fattibile Pianetamilan.it - Bologna-Milan, un tifoso filma la situazione fuori dallo stadio e… | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)è stata rinviata, ma unha documentato laall'esterno del Dall'Ara a poche ore dalla sfida in questoè stata rinviata a data da destinarsi, ma unha documentato laall'esterno delloDall'Ara a poche ore dalla sfida in questoe, come si può vedere, la viabilità non è affatto compromessa. Laappare tranquilla. Giocare la partita a porte chiuse sarebbe stato totalmente fattibile

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - tifoso invade il campo e rischia Daspo : “Per un gol annullato…” - (Adnkronos) – Il gol, poi annullato, di Camarda ha mandato in estasi i tifosi del Milan. Uno, in particolare. Un supporter che non ha trattenuto la gioia, ha invaso il campo e ora rischia di pagare a caro prezzo il comportamento. Tutto per una ... (Seriea24.it)

Milan - tifoso invade il campo e rischia Daspo : “Per un gol annullato…” - La rete di Camarda contro il Bruges è stata annullata per fuorigioco Il gol, poi annullato, di Camarda ha mandato in estasi i tifosi del Milan. Uno, in particolare. Un supporter che non ha trattenuto la gioia, ha invaso il campo e ora rischia di ... (Sbircialanotizia.it)

Ex Milan - George Weah : "Da tifoso della Juventus sono felice per mio figlio Timothy - deve avere pazienza" - George Weah si racconta fra passato e presente al Festival dello Sport. Ecco le parole dell`ex attaccante liberiano del Milan riportate dalla... (Calciomercato.com)

Ancora e sempre più Sinner : il tifoso del Milan vince pure a Shanghai - Sinner, tennista numero uno al mondo e tifoso del Milan, ha vinto ancora: trionfo pure a Shanghai contro Djokovic, altro rossonero (Pianetamilan.it)