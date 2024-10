Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi ufficiale decisione Lega Serie A

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Adesso èe definitivo.è statadae non si giocherà sabato 26 ottobre alle ore 18. Prevale pertanto la linea del sindaco Lepore, che con un’ordinanza aveva vietato la disputa del match per via del maltempo che sta colpendo l’Emilia-Romagna. C’era da decidere nel corso dell’assemblea dise la partita si sarebbe giocata o meno, visto che nelle scorse ore sono state prese in considerazione le ipotesi Empoli e Como come campo neutro o il Dall’Ara a porte chiuse. L’assemblea non ha trovato un accordo e la palla è passata al CdA della stessaA. Niente di tutto ciò: l’incontro non si gioca e sarà recuperato o a dicembre o soltanto a 2025 inoltrato.daA SportFace.