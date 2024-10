Ilfattoquotidiano.it - Blitz di Steve McQueen è un opera cinematografica sontuosa, nel cast Saoirse Ronan e il prodigioso esordiente Elliott Heffernan

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il 7 settembre 1940, altrimenti ricordato come Black Saturday (Sabato nero) per il drammatico numero di vittime, iniziava sui cieli di Londra il cosiddetto, ovvero la “guerra lampo” della Germania nazista: da quel momento la capitale britannica fu bombardata per 57 notti consecutive costringendo la popolazione ad ammassarsi in rifugi spesso improvvisati. Eponimo al sostantivo tedesco, il sesto lungometraggio (il quinto di finzione) diè il racconto da lui sceneggiato di una giovane ragazza madre e di suo figlio di 9 anni che cercano di sopravvivere nella Londra assediata dalle bombe.