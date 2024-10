Bernabeu sold-out per Real Madrid-Barcellona ma il mercato nero impazza: biglietti a 2.500 euro (Di venerdì 25 ottobre 2024) La super sfida tra Real Madrid e Barcellona è in programma sabato 26 ottobre, allo stadio Bernabeu completamente esaurito da giorni. Eppure, chi vuole entrare allo stadio può ancora farlo: attraverso la rivendita illegale dei biglietti. A prezzi folli. Fanpage.it - Bernabeu sold-out per Real Madrid-Barcellona ma il mercato nero impazza: biglietti a 2.500 euro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La super sfida traè in programma sabato 26 ottobre, allo stadiocompletamente esaurito da giorni. Eppure, chi vuole entrare allo stadio può ancora farlo: attraverso la rivendita illegale dei. A prezzi folli.

