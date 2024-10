Bergamonews.it - Automotive, prosegue la mobilitazione: venerdì 25 ottobre lo sciopero del comparto automobilistico di gomma-plastica e tessile

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo il primoe la piazza delle tute bluscorso a Roma,anche questa settimana ladeldell’: per il 25è, infatti, proclamato lodi 8 ore dei lavoratori del settore della componentistica della filiera non metalmeccanica dell’industria automobilistica. Con questa seconda iniziativa, decisa unitariamente da Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, si torna a denunciare con forza la situazione di difficoltà che circa 45 mila lavoratrici e lavoratori in tutto il Paese stanno vivendo a causa della profonda crisi che colpisce il settore in Italia, Germania e Belgio nei gruppi Stellantis e VW-Audi. Anche in questa occasione, a Roma si terrà una manifestazione che si svolgerà in Piazza Santi Apostoli,dalle ore 10.30.