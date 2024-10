Arteta: «Calafiori ha bisogno di altri esami. L’ultima volta pensavamo fosse grave e poi ha giocato due giorni dopo» (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Arsenal sarà il prossimo avversario dell’Inter in Champions League. Prima però Mikel Arteta deve pensare al match del weekend contro il Liverpool in Premier League. In conferenza stampa, il tecnico ha fatto chiarezza, per quanto possibile, sulle condizioni di Riccardo Calafiori: «Ha bisogno di altri esami. Ieri ne ha fatti alcuni, oggi ne farà altri. Da lì, lo sapremo, perché anche L’ultima volta, pensavamo che il suo infortuni fosse davvero grave e ha finito per giocare due giorni dopo. Vediamo». Arteta: «È solo molta sfortuna per gli infortuni. Dietro abbiamo diverse opzioni» Oltre a Calafiori anche Saka è infortunato. Come sta l’attaccante? «Si è allenato un po’ in campo. Quanto riusciremo a fargli fare fino a domenica è un’altra questione. Abbiamo un giorno in più, il che è positivo. Vedremo». Ilnapolista.it - Arteta: «Calafiori ha bisogno di altri esami. L’ultima volta pensavamo fosse grave e poi ha giocato due giorni dopo» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Arsenal sarà il prossimo avversario dell’Inter in Champions League. Prima però Mikeldeve pensare al match del weekend contro il Liverpool in Premier League. In conferenza stampa, il tecnico ha fatto chiarezza, per quanto possibile, sulle condizioni di Riccardo: «Hadi. Ieri ne ha fatti alcuni, oggi ne farà. Da lì, lo sapremo, perché ancheche il suo infortunidavveroe ha finito per giocare due. Vediamo».: «È solo molta sfortuna per gli infortuni. Dietro abbiamo diverse opzioni» Oltre aanche Saka è infortunato. Come sta l’attaccante? «Si è allenato un po’ in campo. Quanto riusciremo a fargli fare fino a domenica è un’altra questione. Abbiamo un giorno in più, il che è positivo. Vedremo».

