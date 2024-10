Metropolitanmagazine.it - Arriva il primo profumo di Beyoncé Cé Lumière: ecco tutto quello che sappiamo

(Di venerdì 25 ottobre 2024)non si ferma mai. Dopo mesi ricchi di novità, tra cui il lancio della sua collaborazione con Levi’s e la presentazione del suo whiskey SirDavis in partnership con LVMH, l’iconica artista è pronta a sorprendere ancora una volta con il suo nuovo, Célancia il suo nuovoCé: un’esperienza olfattiva ispirata al deserto Disponibile in preordine sul sito ufficiale di, il nuovoha già catturato l’attenzione di fan e appassionati di bellezza. Al prezzo di 160 dollari, Cépromette di essere una fragranza che incarna l’essenza dell’universo di, portando chi lo indossa in un viaggio sensoriale unico. Questo lancioa seguito del successo di Cé Noir, la fragranza che la cantante ha lanciato l’anno scorso in concomitanza con il suo tour per l’album “Renaissance”.