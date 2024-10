Lortica.it - Arezzo pronta per la 25ª Maratonina: oltre 1300 partecipanti al via

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ci siamo ormai. Come ogni ultima domenica di ottobre è il giorno dellacittà diche quest’anno festeggia le nozze d’argento. Venticinquesima edizione che vede al momento circaiscritti tra cui820 per la gara agonistica, gli altri per la non competitiva. Un numero elevato anche in considerazione del fatto che la prossima settimana a Civitanova Marche ci sarà il tricolore della mezza maratona e diversi italiani non saranno ad. Ma anche quest’anno il lotto dei partenti è molto valido, con stranieri di spessore e considerando anche il nuovo percorso potrebbero venir fuori tempi di tutto rispetto. Partenza alle 9,30, cambio di tracciato stavolta con tre giri, il primo di circa 3 km partendo da via Crispi, poi piazza Guido Monaco quindi un anello che porterà verso la zona Giotto per poi tornare in piazza G.