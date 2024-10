Quotidiano.net - Aleotti (Confindustria),'sull'automotive non perdere tempo'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 25 ottobre 2024)a crisi dell'"sicuramente non possiamo", avverte la vicepresidente diLuciache, ospite di SkyTg24, ricordando in un "un settore che soffre" anche le "conseguenze occupazionali su tutto il nostro settore della componentistica". "sta sollevando questo tema ormai da mesi. Speriamo che il nostro grido di dolore, che è stato portato anche a Bruxelles, sia finalmente ascoltato", dice, sottolineando che di fondo "c'è un errore che è stato incredibile da parte della Commissione europea che ha preso delle decisioni, ha imposto una tecnologia dominante senza rispettare l'elemento fondamentale del mercato, che esiste una domanda. Se si crea un'offerta a cui non corrisponde una domanda va in crisi l'intero settore".