Al via la raccolta firme sulla proposta di legge per il ritorno alla produzione elettro-nucleare (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ieri pomeriggio presso la stampa della Camera dei Deputati è stata presentata una proposta di legge di iniziativa popolare, che è possibile sottoscrivere via Spid sulla piattaforma digitale pubblica del ministero della Giustizia, per il ritorno al nucleare nel mix della produzione elettrica nazionale, come soluzione più economica e sostenibile per perseguire gli obiettivi di neutralità climatica e sicurezza energetica. Il nucleare di cui parla la proposta di legge non è quello futuro, di quarta generazione, o futuribile, la fusione, ma quello presente, cioè la terza generazione a fissione, che, secondo il nuovo fronte pro nucleare, per la continuità del servizio e l’affidabilità garantisce non solo l’azzeramento delle emissioni di anidride carbonica e standard assoluti di sicurezza per la salute umana e l’ecosistema, ma anche l’abbattimento dei costi del sistema elettrico. Linkiesta.it - Al via la raccolta firme sulla proposta di legge per il ritorno alla produzione elettro-nucleare Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ieri pomeriggio presso la stampa della Camera dei Deputati è stata presentata unadidi iniziativa popolare, che è possibile sottoscrivere via Spidpiattaforma digitale pubblica del ministero della Giustizia, per ilalnel mix dellaelettrica nazionale, come soluzione più economica e sostenibile per perseguire gli obiettivi di neutralità climatica e sicurezza energetica. Ildi cui parla ladinon è quello futuro, di quarta generazione, o futuribile, la fusione, ma quello presente, cioè la terza generazione a fissione, che, secondo il nuovo fronte pro, per la continuità del servizio e l’affidabilità garantisce non solo l’azzeramento delle emissioni di anidride carbonica e standard assoluti di sicurezza per la salute umana e l’ecosistema, ma anche l’abbattimento dei costi del sistema elettrico.

