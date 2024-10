Affiliato della 'ndrangheta accusato di stalking, la vittima ritira la denuncia ma il giudice vuole 'verificare' (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si apre con un colpo di scena il processo a carico di Michele Lo Bianco detto Satizzu, 49enne esponente dell'omonima famiglia 'ndranghetista, accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna casertana ma domiciliata a Minturno.Dinazi al Tribunale di Cassino dove si è aperto il processo a Casertanews.it - Affiliato della 'ndrangheta accusato di stalking, la vittima ritira la denuncia ma il giudice vuole 'verificare' Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si apre con un colpo di scena il processo a carico di Michele Lo Bianco detto Satizzu, 49enne esponente dell'omonima famiglia 'ndranghetista,dinei confronti dell'ex compagna casertana ma domiciliata a Minturno.Dinazi al Tribunale di Cassino dove si è aperto il processo a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arresti domiciliari per un uomo accusato di stalking e aggressione nei confronti dell’ex moglie a Ischia - Facebook WhatsApp Twitter A Ischia, un uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking e lesioni personali nei confronti della sua ex moglie. Questo provvedimento è stato emesso dopo una dettagliata indagine avviata dalla ... (Gaeta.it)

Accusato di stalking - rimosso il braccialetto elettronico al comandante della Municipale - Il giudice Mastrangeli del tribunale di Perugia, a seguito dell’istanza presentata dalla difesa del Comandante della polizia municipale di Cellole, Pier Luigi Casale, ha disposto la rimozione del braccialetto elettronico a seguito dell’istruttoria ... (Casertanews.it)

Divieto di Avvicinamento per un Uomo Accusato di Stalking dalla Ex Moglie - L'Aquila - Una donna di 43 anni residente a Trasacco ha finalmente deciso di agire contro il comportamento molesto del suo ex marito, recandosi presso la stazione dei Carabinieri locale per sporgere denuncia. La donna ha riferito ai militari di ... (Abruzzo24ore.tv)

Ammesso alla giustizia riparativa : svolta sul caso Morgan - accusato di stalking - Il Tribunale di Lecco ha accolto la richiesta del cantante monzese Marco Castoldi, in arte Morgan, di essere ammesso alla giustizia riparativa, nell'ambito del processo per stalking ai danni della ex fidanzata Angelica Schiatti e che lo vede ... (Monzatoday.it)