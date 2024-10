Affari Tuoi, Saretta fa una proposta di matrimonio al compagno (Di venerdì 25 ottobre 2024) La concorrente dell'Umbria Saretta fa una proposta di matrimonio al compagno Dario durante la partita ad Affari Tuoi L'articolo Affari Tuoi, Saretta fa una proposta di matrimonio al compagno proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Affari Tuoi, Saretta fa una proposta di matrimonio al compagno Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La concorrente dell'Umbriafa unadialDario durante la partita adL'articolofa unadialproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Proposta di matrimonio ad “Affari tuoi” : Saretta e Dario sfortunati al gioco ma fortunati in amore - Proposta di matrimonio ad “Affari tuoi”. È accaduto durante la puntata andata in onda giovedì 24 ottobre. La regione protagonista […] Continua a leggere Proposta di matrimonio ad “Affari tuoi”: Saretta e Dario sfortunati al gioco ma fortunati in ... (Perizona.it)

Ad Affari Tuoi la proposta di matrimonio di Saretta a Dario : perdono tutto ma guadagnano le nozze - Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 24 ottobre, la concorrente Saretta dall’Umbria chiede al compagno Dario di sposarla. La proposta di matrimonio avviene al centro dello studio. Sfortunati nel gioco, i due concorrenti perdono tutto ma ... (Fanpage.it)