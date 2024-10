Un’oasi nascosta a Roma | qui le lacrime della ninfa Egeria si tramutano in acqua cristallina

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel cuorevalleCaffarella asi trova un gioiello archeologico poco conosciuto: il Ninfeo di. Questo antico monumento del II secolo d.C., è legato alla figura di Erode Attico, celebre oratore e politico, che, dopo essere stato assolto dall’accusa di omicidiomoglie, Annia Regilla, decise di ristrutturare la villa in suo possesso. Erode Attico trasformò una grotta naturale in una struttura monumentale, coperta da volte e con un’abside, al cui interno pose una statua. Secondo la mitologiana,era una delle ninfe Camene, figure legate alle acque sacre. Era conosciuta per la sua saggezza e bellezza, ed è leggendariamente associata a Re Numa Pompilio, secondo sovrano di. La leggenda ha diverse versioni: secondo una,non solo fu consigliera ma anche amante del re, e si incontravano proprio in questo luogo.