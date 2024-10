Università, Midiri (UniPa): “In Sicilia 4° ateneo d’Italia, sfida è tenere i giovani al Sud” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – “In una Sicilia che è all’ultimo posto per laureati in Italia, e con ogni probabilità in Europa, l’Università di Palermo ha l’intenzione di diventare un interlocutore serio e affidabile tra la politica e il territorio” per evitare la desertificazione giovanile del meridione italiano. Così all'Adnkronos il Rettore dell'Università di Palermo Massimo Midiri punta L'articolo Università, Midiri (UniPa): “In Sicilia 4° ateneo d’Italia, sfida è tenere i giovani al Sud” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – “In unache è all’ultimo posto per laureati in Italia, e con ogni probabilità in Europa, l’di Palermo ha l’intenzione di diventare un interlocutore serio e affidabile tra la politica e il territorio” per evitare la desertificazionele del meridione italiano. Così all'Adnkronos il Rettore dell'di Palermo Massimopunta L'articolo): “In4°al Sud” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Università - Midiri (UniPa) : “In Sicilia 4° ateneo d’Italia - sfida è tenere i giovani al Sud” - Le parole del Rettore “In una Sicilia che è all’ultimo posto per laureati in Italia, e con ogni probabilità in Europa, l’Università di Palermo ha l’intenzione di diventare un interlocutore serio e affidabile tra la politica e il territorio” per evitare la desertificazione giovanile del meridione italiano. (Sbircialanotizia.it)

Università - Midiri (UniPa) : "In Sicilia 4° ateneo d'Italia - sfida è tenere i giovani al Sud" - I nostri corsi di studio vogliono mirare a dire soprattutto che non è soltanto imparare a sapere ma è importante imparare a saper fare, per cui il ragazzo appena esce dal corso di laurea è nella condizione di essere spendibile in un mondo del lavoro che non chiede soltanto un basso profilo professionale ma un'alta specializzazione”. (Liberoquotidiano.it)

Università - più 110 e lode per le ragazze. La Sicilia è la regione che assegna i punteggi più alti : la differenza la fa l’area disciplinare. I dati - L'articolo Università, più 110 e lode per le ragazze. La Sicilia è la regione che assegna i punteggi più alti: la differenza la fa l’area disciplinare. I dati sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Secondo uno studio di Talents Venture, basato su dati del Ministero dell'Università e della Ricerca del 2022, quasi la metà (47%) dei laureati supera il 105, con un 25% che ottiene addirittura 110 e lode e un ulteriore 22% che si attesta tra 106 e 110. (Orizzontescuola.it)