Zonawrestling.net - Undertaker: “Vorrei che questi miei match non venissero mai ricordati”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Theè stato certamente uno dei più grandi protagonisti del panorama mondiale del pro wrestling targato WWE. I suoihanno caratterizzato pagine storiche per la compagnia e moltissimi disono passati alla storia per essere tra i migliori di sempre. Nonostante ciò, seppur il personaggio sia stato spesso contornato da un aura mistica e sovrannaturale, anche l’è in fin dei conti umano ed anche lui ha disputato deiche preferirebbe dimenticare.è tornato a parlare di queidefinendoli comeche sia lui che la compagnia, preferiscono dimenticare. Il primo ad essere menzionato è quello contro Brock Lesnar a Wrestlemania 30, in cui il becchino, oltre a perdere la streak, ha subito una commozione celebrale che ha portato ilad un ritmo bassissimo fin dal suo inizio.