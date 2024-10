Un Gatto chiude i padroni fuori casa: C’è stato bisogno dei pompieri per entrare (Di giovedì 24 ottobre 2024) I proprietari rientrano a casa poco prima di mezzanotte, inseriscono le chiavi nella serratura, ma non riescono ad aprire completamente la porta. Qualcuno, dall’interno, aveva fatto scattare il chiavistello. Ci sono voluti alcuni minuti alla coppia per capire che potesse essere stato il loro Gatto dall’interno della casa. “Saganaki (Il Gatto) ha 7 mesi, è il più giovane della famiglia – ha raccontato Alessandro, il proprietario: È un Gatto rosso, e si sa che quelli di questo colore tendono ad essere particolarmente vivaci”. La coppia non è riuscita a spiegarsi come il loro adorato micio sia riuscito ad abbassare il gancio del ferma porta, ma il fatto è che il Gatto è riuscito a chiudere fuori i suoi padroni. Increduli, sono rimasti sullo zerbino, con le chiavi in mano, davanti alla porta bloccata. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) I proprietari rientrano apoco prima di mezzanotte, inseriscono le chiavi nella serratura, ma non riescono ad aprire completamente la porta. Qualcuno, dall’interno, aveva fatto scattare il chiavistello. Ci sono voluti alcuni minuti alla coppia per capire che potesse essereil lorodall’interno della. “Saganaki (Il) ha 7 mesi, è il più giovane della famiglia – ha raccontato Alessandro, il proprietario: È unrosso, e si sa che quelli di questo colore tendono ad essere particolarmente vivaci”. La coppia non è riuscita a spiegarsi come il loro adorato micio sia riuscito ad abbassare il gancio del ferma porta, ma il fatto è che ilè riuscito arei suoi. Increduli, sono rimasti sullo zerbino, con le chiavi in mano, davanti alla porta bloccata.

