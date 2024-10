Un centinaio di clienti identificati. Professionisti, imprenditori e turisti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nell’operazione ‘Katun’ sono finiti nella rete ben 100 fra uomini e donne che acquistano e consumano abitualmente cocaina. Fra loro ci sono anche alcuni turisti, ma la maggior parte sono Professionisti noti, imprenditori e persone che risiedono a Cesenatico e in altre località della riviera romagnola. Per loro non ci sono conseguenze di natura penale, ma soltanto la segnalazione alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, perché hanno dichiarato di aver acquistato la cocaina per esclusivo uso personale. Taluni sono conosciuti per il "vizietto" ma ve ne sono anche di insospettabili. Quando i clienti contattavano la coppia a capo dell’organizzazione per rifornirsi di droga, spesso si trovavano poi di fronte dei pusher che nemmeno conoscevano, in quanto c’era un notevole ricambio di galoppini provenienti dall’Albania (se ne contano almeno una decina). Ilrestodelcarlino.it - Un centinaio di clienti identificati. Professionisti, imprenditori e turisti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nell’operazione ‘Katun’ sono finiti nella rete ben 100 fra uomini e donne che acquistano e consumano abitualmente cocaina. Fra loro ci sono anche alcuni, ma la maggior parte sononoti,e persone che risiedono a Cesenatico e in altre località della riviera romagnola. Per loro non ci sono conseguenze di natura penale, ma soltanto la segnalazione alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, perché hanno dichiarato di aver acquistato la cocaina per esclusivo uso personale. Taluni sono conosciuti per il "vizietto" ma ve ne sono anche di insospettabili. Quando icontattavano la coppia a capo dell’organizzazione per rifornirsi di droga, spesso si trovavano poi di fronte dei pusher che nemmeno conoscevano, in quanto c’era un notevole ricambio di galoppini provenienti dall’Albania (se ne contano almeno una decina).

