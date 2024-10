Ilfattoquotidiano.it - “Un aborto mi ha salvato la vita”: la rivelazione di Julia Quinn, l’autrice di Bridgerton

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Unmi hala”. Èdella saga letteraria, a lanciare un messaggio nella bottiglia dei social con indirizzo elezioni presidenziali statunitensi. La 54enne scrittrice di romanzi rosa ha postato su Instagram una foto del marzo 2003. Laè ritratta su un letto d’ospedale e nella didascalia spiega come fossero i postumi di “un intervento chirurgico d’urgenza nel cuore della notte”. “Sono grata che il team medico sia stato in grado di agire con rapidità e risolutezza. Sono grata che i miei medici non abbiano dovuto svegliare gli avvocati dell’ospedale prima di accogliermi”, ha sottolineato. “Senza il mio– prosegue – sarei morta al 100%. Senza il mio, mia figlia non avrebbe una madre. Senza il mio, mio figlio non sarebbe nato. Senza il mionon ci sarebbe”.