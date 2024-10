Tv8, la Gialappa's Band non perde colpi: ecco cosa spinge in alto gli ascolti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (GialappaShow) Sarebbe semplicistico affermare che il successo del come back della Gialappa's Band su Tv8 sia conseguenza di un progressivo invecchiamento del target televisivo. È vero che il Mago Forest, Marcello Cesena, ma anche Max Giusti sono stati tutti simbolo di un'epoca – gli anni '90 - in cui le loro battute e la loro caratteristica comicità hanno letteralmente sbancato. Ma quello che emerge è la capacità della loro satira di graffiare anche oggi in modo convincente. Ad affiancarli poi c'è un folto gruppo di volti nuovi, tra cui la bravissima Brenda Lodigiani che lunedì ha imitato il rapper Lazza.  A spingere in alto gli ascolti ci ha pensato anche Giovanni Vernia, quando ha preso le sembianze del controverso personaggio di Fabrizio Corona. Liberoquotidiano.it - Tv8, la Gialappa's Band non perde colpi: ecco cosa spinge in alto gli ascolti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Show) Sarebbe semplicistico affermare che il successo del come back della'ssu Tv8 sia conseguenza di un progressivo invecchiamento del target televisivo. È vero che il Mago Forest, Marcello Cesena, ma anche Max Giusti sono stati tutti simbolo di un'epoca – gli anni '90 - in cui le loro battute e la loro caratteristica comicità hanno letteralmente sbancato. Ma quello che emerge è la capacità della loro satira di graffiare anche oggi in modo convincente. Ad affiancarli poi c'è un folto gruppo di volti nuovi, tra cui la bravissima Brenda Lodigiani che lunedì ha imitato il rapper Lazza.  Are inglici ha pensato anche Giovanni Vernia, quando ha preso le sembianze del controverso personaggio di Fabrizio Corona.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Giorgio Gherarducci (Gialappa’s Band) : Ibrahimovic? Dopo le sconfitte scappa… - . Ripete a gran voce a Tuttosport che mandare via Paolo Maldini dal Milan “è stato un errore”. Ultima domanda:La fascia da capitano a chi la diamo? Risposta: A un giocatore con personalità con Maignan o meglio ancora a Morata. Ma Giorgio è anche un grande tifoso del Milan. E la società dov’è in questi casi? Domanda: Che stagione sarà per il Milan? Risposta: Dipende. (Dailymilan.it)

L’atteso ritorno del Gialappa’s Show con Valentino Rossi come co-conduttore il 28 ottobre - Il Gialappa's Show torna il 28 ottobre con Valentino Rossi come co-conduttore, promettendo satira e divertimento in un mix di sport e intrattenimento, insieme a nuovi talenti. (ecodelcinema.com)

GialappaShow: Valentino Rossi co-conduttore della seconda puntata! - Nuovo appuntamento con la Gialappa's Show lunedì 28 ottobre, giorno in cui andrà in onda su Tv8 e Sky una puntata molto speciale che vedrà Valentino Rossi, 9 volte campione del mondo, al fianco del ... (serial.everyeye.it)

Valentino Rossi co-conduttore nel GialappaShow con Mago Forrest - Valentino Rossi debutta come co-conduttore nel GialappaShow accanto al Mago Forrest nella seconda puntata della quarta stagione. (quotidianomotori.com)