Trump | Ue è mini-Cina commerciale

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 18.30 Donaldha criticato le relazioni commerciali degli Stati Uniti con l'Unione europea. "Non prendono le nostre auto, non prendono i nostri prodotti agricoli, non prendono niente. Hai un deficit di 312 miliardi dollari con l'Ue. Sai è una, ma non così. E' una", le parole diin un'intervista radiofonica. Kamala Harris da parte sua inasprisce i toni della campagna elettorale. "Sono convinta chesia un fascista. E non lo penso solo io. Ma lo pensano le persone che hanno lavorato con lui".