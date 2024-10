Traffico Roma del 24-10-2024 ore 08:00 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto c’è già un bel po’ di Traffico sul Raccordo Anulare in particolare in carreggiata interna tra Casilina e addetti in a Ines per mettere Tor Bella Monaca e Tiburtina dove si viaggia incolonnati code poi Sulla via Ostiense per Traffico è un incidente avvenuto all’altezza della stazione di Acilia rallentamenti o code sull’intero percorso del treno Urbano della A24 verso la tangenziale est a partire da Settecamini e poi sulla diramazione di Roma sud da Torrenova fino al Raccordo in 30 a Roma trafficate con code la Cassia e la Flaminia e la Salaria anche la Colombo e la Pontina tra Pomezia e Castel di Decima rallentamenti e code infine su via del Foro Italico 3 alla Salaria & via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico bene questa la situazione al momento da Massimo Vischi è tutto dei tagli di queste ed altre notizie sito ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-10-2024 ore 08:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto c’è già un bel po’ disul Raccordo Anulare in particolare in carreggiata interna tra Casilina e addetti in a Ines per mettere Tor Bella Monaca e Tiburtina dove si viaggia incolonnati code poi Sulla via Ostiense perè un incidente avvenuto all’altezza della stazione di Acilia rallentamenti o code sull’intero percorso del treno Urbano della A24 verso la tangenziale est a partire da Settecamini e poi sulla diramazione disud da Torrenova fino al Raccordo in 30 atrafficate con code la Cassia e la Flaminia e la Salaria anche la Colombo e la Pontina tra Pomezia e Castel di Decima rallentamenti e code infine su via del Foro Italico 3 alla Salaria & via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico bene questa la situazione al momento da Massimo Vischi è tutto dei tagli di queste ed altre notizie sito ...

