Tra tribunali e governo chi sta esondando davvero?

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) C’è qualcosa di poeticamente perfetto nel tempismo con cui il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di sorveglianza speciale per Giacomo Baggio di Ultima Generazione, proprio mentre il ministro Nordio tuonava contro la magistratura rea di “esondare”. Viene da chiedersi chi stiain questo Paese dove i fiumi tracimano con regolarità tragica mentre ilsi affanna a criminalizzare chi protesta per il clima. La sentenza del Tribunale è cristallina: le azioni di Baggio non sono espressione di pericolosità sociale ma di appartenenza a un movimento che persegue l’ideale di contrastare il disastro ambientale. Una lezione di diritto e di democrazia servita su un piatto d’argento a chi vorrebbe trasformare il dissenso in reato. È la terza volta che irespingono tentativi di applicare la sorveglianza speciale agli attivisti climatici.