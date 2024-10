Totti e il flirt con Jacobelli, interviene I’ex Ilary Blasi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Personaggi tv. Totti e il flirt con Jacobelli, interviene I’ex Ilary Blasi – Non si è fatta attendere la reazione di Ilary Blasi alla notizia-bomba che Francesco Totti avrebbe già un’altra fiamma oltre a Noemi Bocchi, con la quale l’ex capitano della Roma intrattiene una relazione stabile da ormai tre anni. Si tratterebbe della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, che avrebbe confermato il flirt. ( dopo le foto) Leggi anche: Totti e Marialuisa Jacobelli, ecco quando si sarebbero conosciuti: si scopre tutto Leggi anche: Orietta Berti, paura al concerto: donna finisce in ospedale Totti e il flirt con Jacobelli, interviene I’ex Ilary Blasi Ilary Blasi in una Stories sul suo profilo Instagram ha ironizzato sulla notizia che Francesco Totti avrebbe un’altra donna oltre Noemi Bocchi con cui convive da tempo. Tvzap.it - Totti e il flirt con Jacobelli, interviene I’ex Ilary Blasi Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Personaggi tv.e ilcon– Non si è fatta attendere la reazione dialla notizia-bomba che Francescoavrebbe già un’altra fiamma oltre a Noemi Bocchi, con la quale l’ex capitano della Roma intrattiene una relazione stabile da ormai tre anni. Si tratterebbe della giornalista sportiva Marialuisa, che avrebbe confermato il. ( dopo le foto) Leggi anche:e Marialuisa, ecco quando si sarebbero conosciuti: si scopre tutto Leggi anche: Orietta Berti, paura al concerto: donna finisce in ospedalee ilconin una Stories sul suo profilo Instagram ha ironizzato sulla notizia che Francescoavrebbe un’altra donna oltre Noemi Bocchi con cui convive da tempo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francesco Totti, il presunto flirt con Marialuisa Jacobelli e la frecciata di llary Blasi - L’ex capitano ancora al centro del gossip dopo la rivelazione del settimanale Gente. La giornalista sportiva non smentisce: “Se 2+2 fa 4...”. E l’ex moglie di Totti ci scherza su ... (quotidiano.net)

Totti-Marialuisa Jacobelli, è nato un nuovo flirt? Ilary Blasi commenta con un video sui social - La passione per il calcio, per lei, è di famiglia: suo padre è Xavier Jacobelli, ex direttore di Tuttosport. La carriera di Marialuisa Jacobelli conta diverse esperienze in televisione, dal canale ... (deejay.it)

Chi è Maria Luisa Jacobelli, il nuovo "flirt" di Francesco Totti? E come ha conosciuto l’ex capitano della Roma? - Francesco Totti dopo 3 anni di relazione stabile avrebbe tradito Noemi Bocchi con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, che conferma “Due più due fa ... (alfemminile.com)