Tesla promette il lancio di veicoli più accessibili nel 2025

(Di giovedì 24 ottobre 2024)intende ancora produrre un veicolo elettrico a prezzo più vantaggioso nel prossimo futuro. L’azienda americana ha infatti confermato l’intenzione di lanciare automobili «più» nei primi sei mesi del. «I piani rimangono in carreggiata», ha spiegato in una nota ripresa anche da Engadget e diffusa sui social. «Questiutilizzeranno aspetti della piattaforma di prossima generazione, nonché quelli attuali, e potranno essere prodotti sulle stesse linee dell’attuale gamma di vetture». L’annuncio arriva dopo che diversi azionisti avevano storto il naso per l’assenza di dati tecnici e finanziari concreti durante l’evento We, Robot del 10 ottobre, tanto da far calare il valore dell’azienda di 60 miliardi. Lo stesso patron Elon Musk aveva allontanato i progetti per la Model 2 a basso costo.