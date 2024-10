Tempesta tropicale nelle Filippine, salvataggi con i motoscafi e auto nel fango: 23 morti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Inondazioni e frane provocate da una Tempesta tropicale nel nord-est delle Filippine giovedì hanno provocato almeno 23 morti. In diverse zone si contano auto travolte da acqua e fango, mentre le autorità hanno utilizzato imbarcazioni e motoscafi per salvare gli abitanti dei villaggi isolati, alcuni rimasti bloccati sui tetti delle abitazioni. Le immagini rilasciate dalla Guardia Costiera locale mostrano i salvataggi di persone in mezzo a un fiume di fango. La Tempesta ha soffiato in particolare sulla città di Aguinaldo, nella provincia montana di Ifugao, con venti fino a 95 chilometri all’ora e raffiche fino a 160 km/h. Lapresse.it - Tempesta tropicale nelle Filippine, salvataggi con i motoscafi e auto nel fango: 23 morti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Inondazioni e frane provocate da unanel nord-est dellegiovedì hanno provocato almeno 23. In diverse zone si contanotravolte da acqua e, mentre lerità hanno utilizzato imbarcazioni eper salvare gli abitanti dei villaggi isolati, alcuni rimasti bloccati sui tetti delle abitazioni. Le immagini rilasciate dalla Guardia Costiera locale mostrano idi persone in mezzo a un fiume di. Laha soffiato in particolare sulla città di Aguinaldo, nella provincia montana di Ifugao, con venti fino a 95 chilometri all’ora e raffiche fino a 160 km/h.

Filippine - tempesta tropicale : residenti scappano aggrappati alle funi per non affogare - Le autorità e la popolazione hanno lanciato appelli chiedendo l’invio di barche e camion di salvataggio. . Migliaia di abitanti dei villaggi a rischio di frane e allagamenti sono stati evacuati in rifugi di emergenza, in attesa dell’arrivo della perturbazione, inoltre sono stati emessi avvisi di emergenza in più di venti province settentrionali e centrali, compresa la capitale Manila. (Lapresse.it)

