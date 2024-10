Stefano De Martino, il gesto per Eleonora Giorgi commuove tutti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Personaggi Tv. Da circa un anno, Eleonora Giorgi ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Da allora ha scelto di condividere sui social, ma anche in televisione, la sua battaglia contro la malattia. Di recente, l’attrice ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, nella quale ha parlato di come sta vivendo la sua situazione. Tra le altre cose, Eleonora Giorgi ha parlato anche di Stefano De Martino, facendogli tanti complimenti. Il conduttore di Affari Tuoi ha saputo cosa ha detto l’attrice nei suoi confronti e ha fatto un gesto che ha commosso tutti. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, Maica abbandona la casa: i presunti motivi Leggi anche: “Grande Fratello”, figuraccia di Shaila Gatta che crede di non essere sentita La battaglia di Eleonora Giorgi contro il tumore Un anno fa, Eleonora Giorgi annunciava pubblicamente di essere malata. Tvzap.it - Stefano De Martino, il gesto per Eleonora Giorgi commuove tutti Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Personaggi Tv. Da circa un anno,ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Da allora ha scelto di condividere sui social, ma anche in televisione, la sua battaglia contro la malattia. Di recente, l’attrice ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, nella quale ha parlato di come sta vivendo la sua situazione. Tra le altre cose,ha parlato anche diDe, facendogli tanti complimenti. Il conduttore di Affari Tuoi ha saputo cosa ha detto l’attrice nei suoi confronti e ha fatto unche ha commosso. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, Maica abbandona la casa: i presunti motivi Leggi anche: “Grande Fratello”, figuraccia di Shaila Gatta che crede di non essere sentita La battaglia dicontro il tumore Un anno fa,Âannunciava pubblicamente di essere malata.

Stefano De Martino ha fatto una sorpresa bellissima a Eleonora Giorgi : ecco cosa ha fatto e perché - Ma il cammino è molto impegnativo. 30, nessuno mi deve disturbare perché io devo guardare De Martino che mi dà gioia, sorrisi, spensieratezza”. Mi sono detta ‘come farò a rispondere a Silvia?’. Io però tengo duro. Io non posso lasciare i miei affetti”. Eleonora Giorgi e il regalo da parte di Stefano De Martino Stefano De Martino deve aver letto le parole di Eleonora Giorgi a Vanity Fair e ha deciso di omaggiarla con un bellissimo mazzo di fiori, che l’attrice ha prontamente fotografato e condiviso con i suoi followers di Instagram. (Donnapop.it)

Stefano De Martino e il suo gesto romantico per Eleonora Giorgi - Un omaggio floreale che racconta di stima e umanità in un momento difficile Leggi tutto Il gesto di Stefano De Martino: un bouquet di rose per Eleonora Giorgi su Donne Magazine. . (Donnemagazine.it)

Stefano De Martino - l’omaggio romantico a Eleonora Giorgi - Per il suo 71° compleanno, ha riunito tutta la famiglia intorno a sé nonostante i gravi effetti collaterali che stava affrontando per le cure mediche. Chi ha detto che gli uomini attraenti sono privi di romanticismo? Di certo, non è il caso di Stefano De Martino. Ed è così che i fiori colorati e vivi di Stefano De Martino fanno parte dell’ondata d’amore che l’ha protetta in quest’anno difficilissimo per lei, in cui la vita è cambiata per sempre. (Dilei.it)