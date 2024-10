Sla, esperti a Pollenzo esplorano sinergie tra scienza e arte culinaria (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - Ha l'obiettivo di ridefinire il ruolo fondamentale di un intervento nutrizionale mirato nella presa in carico delle persone con sclerosi laterale amiotrofica (Sla), per agire concretamente sul decorso di malattia e migliorare la qualità di vita, la prima edizione d Ilgiornaleditalia.it - Sla, esperti a Pollenzo esplorano sinergie tra scienza e arte culinaria Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - Ha l'obiettivo di ridefinire il ruolo fondamentale di un intervento nutrizionale mirato nella presa in carico delle persone con sclerosi laterale amiotrofica (Sla), per agire concretamente sul decorso di malattia e migliorare la qualità di vita, la prima edizione d

Sla, esperti a Pollenzo esplorano sinergie tra scienza e arte culinaria - Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - Ha l'obiettivo di ridefinire il ruolo fondamentale di un intervento nutrizionale mirato nella presa in carico delle persone con sclerosi laterale amiotrofica (Sla), ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

SLA. Metabolismo e nutrizione: sinergie tra scienza e arte culinaria - A Pollenzo, Bra (CN), l’Università delle Scienze Gastronomiche e Slow Food si uniscono al Centro Clinico NeMO, AISLA e SLAfood per rivoluzionare la presa in carico attraverso la nutrizione Nell’incant ... (expartibus.it)

