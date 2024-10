Ilrestodelcarlino.it - Scuole chiuse a Bologna venerdì 25 ottobre per allerta meteo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Alla luce dell’-idrogeologica-idraulica diramata oggi da Arpae, valida per la giornata di domani25, considerato il grande quantitativo di acqua caduto sulla città dinei giorni scorsi e la dimensione dell’impatto dell’alluvione, che ha indebolito la capacità di tenuta dei suoli e, più in generale, del sistema idrico cittadino, in via precauzionale il Comune diha deciso per la giornata di domani252024 la sospensione dell’attività educativa e didattica in tutti i nidi d’infanzia e in tutte ledi ogni ordine e grado di. L’Amministrazione comunale invita inoltre, per la stessa giornata, le aziende e gli enti del territorio a favorire l’utilizzo dello smart working.