Sallusti | per la morte del ciclista il Pd incolpa la legge Salvini che ancora non è in vigore

(Di giovedì 24 ottobre 2024) A modo suo, è un'applicazione geniale della teoria della relatività alla politica. Uno stravolgimento dello spazio -tempo, che implica una dilatazione del concetto di responsabilità personale la quale a sua volta finisce per sfociare in una tesi che è anche un perfetto tormentone social: #ècolpadi. Il fenomeno può spaziare dalla meteorologia ai rigurgiti neofascisti in Nuova Caledonia, ma nella fattispecie coinvolge una tragedia della cronaca. Quella che ha travolto ilFrancesco Caputo, ingegnere biomedico di 35 anni, colpito da una portiera spalancata mentre pedalava lungo via Soperga a Milano, e purtroppo deceduto dopo 11 giorni di agonia. CONFINI DELLO SPAZIO-TEMPO Nessuno si sognerebbe di fare polemica politica su un'esistenza casualmente annichilita, obietterete voi.