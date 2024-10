Roma-Dinamo Kiev, Juric si ‘incolpa’ su Hummels: “Un grande dispiacere” (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Roma batte 1-0 la Dinamo Kiev e centra la prima vittoria europea stagionale: le parole di Juric anche su Hummels La Roma trova la prima vittoria stagionale in Europa League contro la Dinamo Kiev. I tre punti arrivano grazie alla rete di Dovbyk su calcio di rigore nel primo tempo. Poi poche emozioni ed occasioni per i giallorossi, che in qualche occasione di troppo rischiano anche di subire il pareggio. Juric – calciomercato.itNel postpartita le parole del tecnico giallorosso Ivan Juric: “Ho visto tante cose positive e tante da migliorare. Partita dominata con occasioni da gol, angoli, possesso. Abbiamo fatto bene, alla fine ci siamo abbassati volutamente per mantenere il possesso e anche quella fase è andata bene”. Quanto è stato importante Le Fée? “La vittoria ci voleva. Calciomercato.it - Roma-Dinamo Kiev, Juric si ‘incolpa’ su Hummels: “Un grande dispiacere” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Labatte 1-0 lae centra la prima vittoria europea stagionale: le parole dianche suLatrova la prima vittoria stagionale in Europa League contro la. I tre punti arrivano grazie alla rete di Dovbyk su calcio di rigore nel primo tempo. Poi poche emozioni ed occasioni per i giallorossi, che in qualche occasione di troppo rischiano anche di subire il pareggio.– calciomercato.itNel postpartita le parole del tecnico giallorosso Ivan: “Ho visto tante cose positive e tante da migliorare. Partita dominata con occasioni da gol, angoli, possesso. Abbiamo fatto bene, alla fine ci siamo abbassati volutamente per mantenere il possesso e anche quella fase è andata bene”. Quanto è stato importante Le Fée? “La vittoria ci voleva.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma-Dinamo Kiev, Shovkoskyi non è convinto del rigore: “Si poteva anche non dare” - La Dinamo Kiev cade in casa della Roma per il rigore del connazionale Dovbyk, nonostante qualche buona occasione: le parole di Shovkoskyi ... (calciomercato.it)

Primo successo in Europa League, Roma-Dinamo Kiev 1-0 - 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – La Roma non brilla ma ottiene tre punti importantissimi in Europa League battendo la Dinamo Kiev, riscattando la sconfitta contro l’Elfsborg e in generale in ... (quotidianodelsud.it)

Roma-Dinamo Kiev, l'arbitro Gözübüyük parte incendiario e finisce pompiere - Il direttore di gara olandese conferma il trend di severità ma grazie gli ucraini in un paio di occasioni. Giusto il rigore concesso su Baldanzi ... (ilromanista.eu)

La carezza di Juric al suo gioiello: “È un talento incredibile” - Pur riuscendo a conquistare i tre punti con grande fatica, la Roma è riuscita comunque a battere la Dinamo Kiev, muovendo una classifica che si era fatta particolarmente pericolosa per gli uomini di ... (asromalive.it)

Roma-Dinamo Kiev 1-0: il tabellino - Roma-Dinamo Kiev 1-0 IL TABELLINO ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Zalewski, Le Fèe (54` Cristante), Konè, Angeliño; Pisilli (68` Pelle. (calciomercato.com)