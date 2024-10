Rodez-Lorient (venerdì 25 ottobre 2024 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Lorient insegue la capolista Paris FC con un ritardo di due punti in classifica dunque punta a vincere questa trasferta contro il Rodez per mettere pressione sui rivali che saranno impegnati sabato contro il Grenoble. La squadra di Olivier Pantaloni viene da tre vittorie consecutive, con nove gol segnati complessivamente, ma quella di Didier InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Rodez-Lorient (venerdì 25 ottobre 2024 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilinsegue la capolista Paris FC con un ritardo di due punti in classifica dunque punta a vincere questa trasferta contro ilper mettere pressione sui rivali che saranno impegnati sabato contro il Grenoble. La squadra di Olivier Pantaloni viene da tre vittorie consecutive, con nove gol segnati complessivamente, ma quella di Didier InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rodez-Lorient (venerdì 25 ottobre 2024 ore 20 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Il Lorient insegue la capolista Paris FC con un ritardo di due punti in classifica dunque punta a vincere questa trasferta contro il Rodez per mettere pressione sui rivali che saranno impegnati sabato contro il Grenoble. La squadra di Olivier ... (Infobetting.com)