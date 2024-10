Gaeta.it - Ripristino dei defibrillatori a Roseto degli Abruzzi: proseguono i lavori di manutenzione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A seguito della Delibera di Giunta Comunale N. 314, approvata a fine settembre, la città diha avviato una serie di interventi mirati al riposizionamento dei. Questi dispositivi, fondamentali per garantire un intervento tempestivo in caso di emergenze sanitarie, erano stati temporaneamente rimossi per consentiredieseguiti da una ditta specializzata. L’obiettivo è quello di ripristinarne la funzionalità e assicurare che siano pronti all’uso in varie località della città. Dettagli sugli interventi diIl Comune diha commissionato a un’azienda specializzata il compito di effettuare un’accurata revisione dei. Dopo il completamento dei, sono stati riposizionati novein punti strategici della città.