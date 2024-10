Riciclaggio nel settore delle cripto valute: sgominata organizzazione criminale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – Riciclaggio nell’ambito delle criptovalute: su delega della Procura della Repubblica di Roma, finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti indagati, a vario titolo e in concorso tra loro, per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata ad abusivismo finanziario, Riciclaggio, autoRiciclaggio e reati tributari. Oltre alla misura personale, nei confronti dei 3 indagati è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e altre utilità fino alla concorrenza del profitto dei reati pari a oltre 900 mila euro. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 –nell’ambito: su delega della Procura della Repubblica di Roma, finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti indagati, a vario titolo e in concorso tra loro, per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata ad abusivismo finanziario,, autoe reati tributari. Oltre alla misura personale, nei confronti dei 3 indagati è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e altre utilità fino alla concorrenza del profitto dei reati pari a oltre 900 mila euro.

